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01 Temmuz 2017 12:52

Köprüde ölümüne mesai

20 metre yükseklikte çalışma yapan işçiler, ölüme adeta davetiye çıkarttı.

Köprüde ölümüne mesai

01 Temmuz 2017 12:52


Afrika sıcaklarının etkili olmasıyla birlikte termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kentte bulunan Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü’nde ışıklandırma çalışması başlatıldı. Köprüde kurulan iskelelerin üzerinde nehirden 15-20 metre yükseklikte çalışma yapan işçilerde emniyet kemeri ve baret bulunmaması dikkat çekti. İşçilerden bazılarının, basın mensuplarının kendilerini görüntülemesini fark ettikten sonra baret taktığı görüldü.


İsmail Canpolat isimli işçi, bazı işçilerin sıcaklar nedeniyle takmadığını söyledi. Aşırı sıcaklar altında zor şartlar altında çalıştıklarını anlatan Canpolat, “Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra köprüde ışıklar güzel bir şov yapacak. Sıcaklara karşı önlem olarak bol bol su ve meşrubat içiyoruz. Dudaklarımız kuruyor. Yaptığımız iş zor. Çok yüksekte çalışıyoruz ve tehlikesi var. Ekmek parası için çalışıyoruz. İçimizde 3-4 evli arkadaşımız var. Her birinin evinde en az 2 çocuk var. Çalışmazsak ekmek yok” diye konuştu.


İşçilerden bazıları kameralara karşı evlenmek istediği ilan ederken bazıları ise türkü söyledi.




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