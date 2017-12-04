Köprüden atlamaya kalkan şahsı polis kurtardı

Olay, Seyhan İlçesi Celal Bayar Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Süleyman Hergünaç ailevi nedenlerden dolayı köprü üzerine intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye cankur ekipleri şahsın atlamasına karşılık köprünün altına hava yastığı kurdu. Polis ekipleri ise Hergünaç’ı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs ikna olmazken, atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerinde bulunan polisler şahsı son anda çekerek kurtardı. Hergünaç tedbir amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bazı şahıslar telefonlarıyla olayı canlı yayın verdi.