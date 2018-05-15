Kore gazisinin cenazesini imam oğlu kıldırdı

1950 yılında Kore’ye asker olarak giden ve burada bacağından yaralanarak gazi olan, Tokyo’da bir hastanede tedavi gördükten sonra Türkiye’de gazi unvanı ve madalyası alan Hacı Bayram Özen, çoklu organ yetmezliği hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Adana’daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Gazi Hacı Bayram Özen için askeri tören düzenlendi. ilk olarak Karacaoğlan Mahallesi Bilge Sokak üzerindeki cenaze evinden helallik alındı. Burada Kore Gazisi Hacı Bayram Özen’in eşi Emine Özen (80) ve 16 evladı ile 54 torunu ve komşuları gözyaşı döktüler.

Kore Gazisi Hacı Bayram Özen’in Türk Bayrağına sarılı cenazesi askeri cenaze taşıma aracı ve tören mangası eşliğinde cenaze evinden alınarak ilçeye bağlı Çobanpınarı Mahallesi aile mezarlığına getirildi. Burada Kore Gazisi’nin imam oğlu Ramazan Özen babasının cenaze namazını kıldırarak cenazeye katılan cemaatten helallik istedi. Cenaze tören mangası eşliğinde aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye askeri yetkililer MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ile Özen ailesi ve vatandaşlar katıldılar.