Körfez ülkelerine kargoyla uyuşturucu sevkiyatı

Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı tutuklanırken zanlıların Körfez ülkelerine kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu hap ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ihbar üzerine olayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Polis savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında uyuşturucu hap satan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Yapılan takip sonucunda 23 kişinin Adana, Gaziantep, Kilis, Mersin, Hatay, Kocaeli, Şanlıurfa ve İstanbul'da uyuşturucu hap sattığı saptandı. Polis gerekli delilleri topladıktan sonra 19 Ekim günü operasyon için düğmeye bastı. 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 1'i engelli olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon aşamasına kadar gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon lira olan toplam 1 milyon 459 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere yönelik yapılan operasyon sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ikamet eden şüpheli M.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışma sonucunda zanlıların Körfez ülkeleri olarak bilinen Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman'a captagon adı verilen uyuşturucu hap sevkıyatı yaptığı tespit edildi. Zanlıların bu ülkelere hapları kargo yoluyla gönderdiği belirlendi. Ayrıca zanlıların hapları gönderirken, boru, piston, klima ünitesi içinde gönderdiği bu nedenle polisin dikkatini çektiği saptandı. Hapların Türkiye'ye de yurt dışında imal edildikten sonra sokulduğu öne sürüldü.