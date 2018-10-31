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Korkutata'dan şehit ailesine: "Devletimiz her zaman yanınızda"

Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, 1995 yılında Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Er Bahattin Çelik’in Barakdağı Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, 1995 yılında Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Er Bahattin Çelik'in Barakdağı Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.


Kaymakam Korkutata şehidin anne ve babasıyla bir süre sohbet ederek, ihtiyaçlarını sordu. Korkutata, “Bir ihtiyacınızın olması durumunda devletimiz her zaman yanınızdadır” dedi.


Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata, daha sonra beraberindekiler ile şehit Jandarma Er Bahattin Çelik'i kabri başında dualarla andı.

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