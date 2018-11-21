Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koru değer ver ki toplumsal yaşama tutunayım" projesi hazırlandı.

İl müdürlüğü tarafından özellikle dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması için Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında "Koru değer ver ki toplumsal yaşama tutunayım" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında düzenlenen konferansa katılan Adana Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, çocukların korunması ve çocuk hakları hakkında bilgi verdi.

İl Müdürü Ferhat Tapan, ise proje hakkında bilgi verdi. Daha sonra ise Psikolog Emine Esra Karataş çocuk hakları hakkında katılımcılara açıklama yaptı.