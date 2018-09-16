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Kötü kokular üzerine girilen metruk binada erkek cesedi bulundu

Adana’da mahalle sakinlerinin koku üzerine girdiği metruk binada ceset bulundu.

Adana'da mahalle sakinlerinin koku üzerine girdiği metruk binada ceset bulundu.


Olay, Merkez Yüreğir İlçesi Ulabatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri metruk bir binadan kötü kokuların gelmesi üzerine binaya girdi. Metruk binaya giren vatandaşlar yerde hareketsiz yatan şahısla karşılaştı. Olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin dün akşam saatlerinde kayıp olarak bildirilen Ali B.'ye (33) ait olduğunu belirledi. Olay yerine gelen Ali B.'nin karısı olduğu öğrenilen kadın sinir krizi geçirdi. İlk belirlemelere göre cesedin 3 günlük olduğu öğrenildi.


Ali B.'nin kesin ölüm nedeninin belli olması için cesedi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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