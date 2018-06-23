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23 Haziran 2018 06:55

Kovalama sonucu yakalanan araçtan 4 kilo esrar çıktı

Adana’da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilden 4 kilo esrar maddesi çıktı.

Kovalama sonucu yakalanan araçtan 4 kilo esrar çıktı

23 Haziran 2018 06:55

Araç sürücüsü gözaltına alındı.



Olay, Seyhan İlçesi Obalar Caddesi Barış Barış Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zırhlı yunus timleri şüphelendiği 31 L 6771 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü Abdulgafur Yalçın (38) ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı. Zırhlı yunus timleri kaçan sürücüsünün önünü keserek kıskıvrak yakalandı. Polisler Yalçın’ı arabadan indirip, aracı aramaya başladı. Araçta yapılan aramalarda, 2 poşet içerisinde toplam 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi.



Polis ekipleri Yalçın’a kelepçe takarak gözaltına aldı. Yalçın sorgulanmak için emniyete götürülürken olayla alakalı soruşturma başlatıldı.




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