Köylerine futbol sahası yapacak belediye başkanı arıyorlar

Deveciuşağı Mahallesi’ndeki gençler kurdukları futbol takımı ile katıldıkları her turnuvada açtıkları anlamlı afiş ve pankartlar ile dikkat çektiler. Gençler bu kez de sitemli bir pankart açarak mahallelerine futbol sahası yapılmasını istediler.

Mahallenin muhtarı Veli Bozdoğan, gençler ile birlikte yaptığı açıklamada, "Köyümüzde atıl olarak yıllardan bu yana kullanılmayan bir futbol sahamız var buranın onarılmasını istiyoruz. Adana’da kapısını çalmadığımız belediye başkanı kalmadı ama hep hüsranla geri köyümüze döndük. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’ndan destek bekliyoruz" dedi.

Yüksekova’da bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu askeri personel eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit olduğunu hatırlatan muhtar Bozdoğan, "Köyümüzün futbol sahasının onarılması durumunda sahaya Şehit Mustafa Karakaya adını vermek istiyoruz" diye konuştu.