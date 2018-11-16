Köylüler imece usulüyle türbe yeniledi

Adana ile Mersin arasında kurulan imece köprüsü sayesinde Kazanlı Beldesi'ndeki ortaokulun çevre düzenlemesi yapıldı, yanındaki türbe yenilendi.

Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Beldesi'nde bulunan ortaokul ile türbe köylülerin işbirliği ile yenilendi. Aralarında doktor, iş adamı, esnaf, çiftçi ve gençlerin bulunduğu yüzlerce insan Adanalı hayırsever Mehmet Güven'in çağrısı ve öncülüğünde ellerinde küreklerle gönüllü çalışarak türbe ve okul çevresini kısa süre içinde adeta yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

"İmece çağrısı, gönül birliğine döndü"

Yıllardır virane görünümde olan Kazanlı Mahallesi'ndeki Yusuf Reyhani Hoca Türbesi ve çevresinin yenilenmesi için mahalle sakinleri uzun uğraş vererek belirli bir noktaya getirdikten sonra tıkandı. Yusuf Reyhani Hoca Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kazanlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Derin konuyu Adana'da yaşayan hayırsever Mehmet Güven'e taşıdı. Mevcut alanların yenilenmesi için gün belirlendi ve çevre sakinlerine çağrı yapıldı. Tadilat günü geldiğinde aralarında doktor, iş adamı, esnaf, çiftçi ve gençlerin bulunduğu yüzlerce insan bir anda çalışmaya başlayarak, türbeyi yenileyip çevresine taziye evi, kurban kesim alanları ve mesire alanları yaptı. Kısa süre içinde yenilenen türbe ve çevresi yapılan yeşillendirme ve düzenlemenin ardından mükemmel bir görünüme kavuştu.

"Amca bizim okulu da yapar mısınız?"

Yüzlerce kişinin çalışma yaptığı alanın karşısında bulunan Kazanlı Belediyesi Ortaokulu öğrencilerinden bir kısmı hayırsever Mehmet Güven'in yanına gelerek, "Amca bizim okulu da yapar mısınız ?" diye talepte bulununca imeceyi gönül birliğine dönüştüren yüzlerce kişi aynı anda okul içinde de çalışmaya başladı. Kısa süre içinde okulun kaldırım taşları boyandı, ağaçlar budandı çevre düzenlemesi yapıldı ve istinat duvarının sıvası yapılarak yeniden boyandı. Okul bahçesi de saatler içinde yepyeni bir görünüme kavuştu.

"Herkes kazanır ancak harcayamaz"

İnsanları paylaştıkça huzur bulacağını belirten hayırsever Mehmet Güven, ortaya konulan gönül birliğinin örnek olması gerektiğini söyledi. Güven, "Herkes para kazanabilir ancak önemli olan harcamasını bilmektir. Ben ömrümü hayır işlerine vakfettim. Bu şekilde mutlu ve huzurlu oluyorum. Bunların karşılığında ne siyasi ne de ticari bir beklentim yok. İmece geleneğinin yaşama geçirilmesi, Atatürkçü, milletini ve devletini seven gençlerin yetişmesi beni mutlu ediyor" dedi.