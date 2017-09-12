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12 Eylül 2017 10:02

Koyun hırsızları kamerada

Adana’da ağıldan 5 koyun çalan 3 kişi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Koyun hırsızları kamerada

12 Eylül 2017 10:02


Edinilen bilgiye göre, olay 31 Ağustos’ta Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Özden’in evinin bitişiğinde bulunan ağıla gelen 3 kişiden ikisi ağılda bulunan 5 koyunu alıp götürdü. Hırsızların koyunları yaya olarak götürdüğü görüldü. Hırsızlar, zaman zaman kaçan koyunları geri toparlayarak kendi mallarıymış gibi götürdü. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Bir süre sonra Ahmet Özden evine geldiğinde ağıldaki 5 koyununun çalındığını fark edince polise başvurdu. Polis ihbar üzerine yaptığı çalışmada koyunları çalmak için 3 kişinin geldiğini, 2 kişinin koyunları götürdüğünü belirledi. Polis yaptığı çalışmada hırsızlık olayını Faik Ö., M.Ç. (14) ile Abdulkerim B.’nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, yaptığı operasyonda M.Ç. ve Abdulkerim B.’yi yakaladı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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