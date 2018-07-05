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05 Temmuz 2018 08:52

Koyun taşıma bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

Adana’da minibüsün arkasında römork ile koyun götüren bir kişiden şüphelenen polis, yaptığı aramada 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

Koyun taşıma bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

05 Temmuz 2018 08:52

Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı’ndaki uygulama noktasında arkasında römork olan bir minibüsten şüphelenip durdurdu. Minibüsün sürücüsü T.E. araçtan indirilerek hem minibüste hem de römorkta arama yapıldı. Bu arada römorkta bulunan tek koyun da aşağı indirildi. Polis koyun yemi ve pisliği içinde yaptığı aramada 60 bin adet uyuşturucu hap, 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.


Zanlı kendisinin Adana’ya koyun getirdiğini bu nedenle minibüse römork taktığını uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürdü. Ancak polis zanlının uyuşturucu sevkiyatı yapmak için koyun taşıdığı izlenimi vermeye çalıştığı narkotik köpeğinin de uyuşturucuları bulamaması için koyunun kokusundan faydalanmaya çalıştığını saptadı.


Gözaltına alınan zanlı ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.




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