Kozan Barajı'nda çevre temizliği

Adana'nın Kozan ilçesinde baraj etrafındaki atık çöpler gönüllü kurum ve kuruluşların iş birliğinde toplandı.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, Tema Vakfı Kozan Şubesi, Kozan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde Kozan Barajı etrafında toplanan yaklaşık 100 kişilik gönüllü bir grup tarafından 200 dönümlük alanda çevre temizliği yapıldı.

Etkinlikte baraj etrafına atılan atık cam ve plastik atık şişeler ile çöpler toplandı. Toplanan cam atıklar plastik çöp kovalarına doldurulurken plastik, kağıt ve diğer çöpler ise ayrı naylon torbalara toplandı.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, “Halkımıza, çevremize saygı duyması konusunda ve çevreyi temiz tutulması konusunda bilgilendirmek ve onların dikkatini çekmek üzere bugün baraj çevremizdeki kötü görüntüyü gidermek üzere buraya geldik. İnşallah halkımız bundan bir ders alır da bir daha böyle kötü görüntülere izin vermezler. Çevremizi temiz tutalım, yeşilimizi koruyalım, ağaçlarımızı ve doğamızı koruyalım, bunları on sene, yirmi sene, elli sene sonra gelecek evlatlarımıza, torunlarımıza tertemiz bir doğa bırakalım, tertemiz bir memleket bırakalım” dedi.