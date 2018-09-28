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Kozan Belediye Başkanı Öztürk aday olmayacağını açıkladı

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı.


2014 yılı yerel seçimlerinde MHP'den Adana'nın Kozan İlçe Belediye Başkanlığı görevine seçilen Musa Öztürk, 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP'den aday olmayacağını açıkladı. Başkan Öztürk, “Belediye başkanlığımda 5. yılımız. Oturdum karar verdim. Yorum size kalsın. Ben bundan böyle MHP'den belediye başkan adayı olmayacağım. Görev sürem Mart ayının sonuna kadar bunu da kullanacağım. Yetkiyi bana halk verdi bunu da sonuna kadar kullanacağım. Lütfen bu konuyla ilgili soruda sormayın” dedi.

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