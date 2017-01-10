Kozan Belediyesi hizmet binası film seti oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye hizmet binası “Bordo Bereliler Suriye” filmine ev sahipliği yaptı.

Osmaniye’de başlayan filmin çekimleri geçen hafta Kadirli’ye bağlı Çukurköprü’de yapılmıştı. Cuma gününden itibaren Kozan’da devam eden çekimler Anavarza Antik Kentinde, ekip tarafından ilçe merkezinde belirlenen alanlarda ve Kozan Belediyesi hizmet binasında yapıldı.

Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk yönetmen, oyuncular ve set çalışanlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik film ekibini Kozan’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Öztürk, “Çekimleri cuma gününden bu yana ilçemizde devam eden Bordo Bereliler Suriye filmi, FETÖ bağlantılı bir terör örgütüne Suriye’de düzenlenen operasyonu konu alıyor. Film ekibi ile geçtiğimiz hafta Çukurköprü’de devam eden çekimlerde bir araya geldik ve kendilerini ilçemize davet ettik. Cuma günü Anavarza Antik Kentimizde yapılan çekimler dün de belediyemiz hizmet binasında devam etti. Gün boyunca hazırlıkları yürüten film ekibine personellerimiz de büyük destek verdi” dedi.

Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un yaptığı "Bordo Bereliler Suriye" filminin çekimlerine Kozan Belediyesi hizmet binasının ardından, belediyenin asfalt şantiyesi civarında devam edileceği belirtildi.