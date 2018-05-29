Kozan Elektrikçiler Odası’ndan iftar programı

Programa ilçedeki oda başkanları, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, oda üyeleri ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesi Kozan Elektrik Elektronik ve Benzerleri Odası Başkanı Hakan Sağmen ve yönetimi iftar programına katılan davetliler ve oda üyeleri ile tek tek ilgilendi. Okunan dualar ve Ezanın okunmasına müteakip programa katılan davetliler oruçlarını açtı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Oda Başkanı Hakan Sağmen, “11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif’te sizin gibi coşkulu kalabalık ve değerli oda üyelerimizle birlik, beraberlik ve mutluluk içerisinde iftar yapmaktan büyük bir onur duymaktayız. Tüm İslam Aleminin Suriye, İran, Irak, Arakan, Filistin ve sayamadığımız tüm din kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif’ini kutlar birlik ve beraberlik içerisinde nice sahurlar, iftarlar ve bayramlar yaşamalarını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz. Meslek odamıza sahip çıkan ve her daim birlik beraberlik içerisinde olan siz değerli oda üyelerimiz, kıymetli protokolümüz, birbirinden değerli misafirlerimiz iftar programımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize şahsım ve yönetimim adına ayrı ayrı teşekkür ederim.” Dedi. Adana Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Birlik Başkan Vekili Mustafa Göktaş, “Allah’ım cümlemizin tutmuş olduğu oruçları ve etmiş olduğumuz duaları kabul etsin. Burada bulunmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Ne mutlu Hakan Başkanımıza sizler gibi odasına sahip çıkan bir üyeleri var. Allah’ım her zaman sizlerin birliğini ve beraberliğini bozmasın. Allah’ım bu ayın sonunda da sizlere bayram kutlamayı nasip eylesin. Allah’ım oruçlarınızı kabul eylesin” şeklinde konuştu.