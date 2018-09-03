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03 Eylül 2018 16:20

Kozan Emniyet Müdürü Mehmet İyim görevine başladı

Adana’nın Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet İyim görevine başladı.

Kozan Emniyet Müdürü Mehmet İyim görevine başladı

03 Eylül 2018 16:20


Kozan’da 4 buçuk ay İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Uğur Çoban’ın Adana Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak tayininin çıkması ile yerine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet İyim görevine başladı.


Polis teşkilatında 22 yıl görev yapan Mehmet İyim, “Ekibimizle beraber Kozan’ın sorunlarını çözmeye çalışacağız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için elimizden gelen bütün çaba ve gayretleri göstereceğiz” dedi.


Yaklaşık 4 yıldır Adana’da görev yapan ve Kozan’a yeni atanan İyim’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.




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