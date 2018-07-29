Kozan İlçe Tarım Müdürlüğünden Akdeniz sineği ile mücadele

Kozan İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan ve Müdürlük Personelleri ilçeye bağlı Arslanlı, Çandık, Yeniköy, Kızıllar, Karanebili, Kuytucak, Savruk ve Bulduklu Mahallelerinde çiftçileri tarla ve bahçelerinde ziyaret ederek Akdeniz sineği hakkında bilgilendirerek mücadele noktasında sunumlar ve uygulamalı eğitim yapıldı.

Öte yandan meyve ve özellikle narenciyeye büyük zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele noktasında da mahallelere ekipler tarafından afişler asılarak çiftçiler bilgilendirildi.

Ekipler tarafından yine mısır hasadı nedeniyle bazı hasad yapılan tarlalarda kontrollerde bulundular.