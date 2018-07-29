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29 Temmuz 2018 18:05

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğünden Akdeniz sineği ile mücadele

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından son günlerde ilçede ve bölgede sık görülmeye başlanan, meyve ve sebzelere büyük zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele noktasında çiftçiler ziyaret edilerek ekipler tarafından yerinde uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğünden Akdeniz sineği ile mücadele

29 Temmuz 2018 18:05


Kozan İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan ve Müdürlük Personelleri ilçeye bağlı Arslanlı, Çandık, Yeniköy, Kızıllar, Karanebili, Kuytucak, Savruk ve Bulduklu Mahallelerinde çiftçileri tarla ve bahçelerinde ziyaret ederek Akdeniz sineği hakkında bilgilendirerek mücadele noktasında sunumlar ve uygulamalı eğitim yapıldı.


Öte yandan meyve ve özellikle narenciyeye büyük zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele noktasında da mahallelere ekipler tarafından afişler asılarak çiftçiler bilgilendirildi.


Ekipler tarafından yine mısır hasadı nedeniyle bazı hasad yapılan tarlalarda kontrollerde bulundular.




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