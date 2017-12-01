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01 Aralık 2017 12:57

Kozan İsmet İnönü Ortaokulu Avrupa yolcusu

Adana’nın Kozan ilçesindeki İsmet İnönü Ortaokulu’nda görevli 8 öğretmenini hazırladığı Count Me In (Ben de Varım) adlı proje Erasmus+ projesi Türkiye Ulusal Ajansı’nın yaptığı değerlendirme sonucunda 3500 proje arasından 113.

Kozan İsmet İnönü Ortaokulu Avrupa yolcusu

01 Aralık 2017 12:57

sırada kabul gördü.


Avrupa Komisyonu tarafından hibelendirilen projenin bütçesi 24.400 Euro olduğu ve proje kapsamında görev alan 8 öğretmenin İtalya ve Çek Cumhuriyeti ülkelerinde eğitim alacakları kaydedildi.


İsmet İnönü Ortaokulu “Count Me In” projesi ile kaynaştırma ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi konusunda kapasitesini geliştirmeyi ve uluslararası kaliteyi yakalamayı amaçladığı kaydedildi.


İsmet İnönü Ortaokulu Müdürü Oğuz Kürşat Şengel, okulullarından bir proje ekipleri olduğunu belirterek, "Proje ekibimiz geçen yıl haftalarca çalıştılar, başardılar.Projemizin temeli şu. Eğitimde normal öğrencilerin yanında özel öğrenciler de var. Bir kaynaştırmanın yer aldığı projemiz ile ilgili olarak öğretmen arkadaşlarımız ile beraber önce İtalya’ya ardından da Çekya’ya ziyaretimiz olacak" dedi.




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