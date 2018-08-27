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27 Ağustos 2018 20:15

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’dan 30 Ağustos Mesajı

Adana’nın Kozan İlçe Kaymakamı Şafak Gürçam 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’dan 30 Ağustos Mesajı

27 Ağustos 2018 20:15


Kozan Kaymakamlığından yapılan Kaymakam Gürçam imzalı yazılı açıklama şu şekilde:


“Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 96. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gururla kutluyoruz. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği onurlu ve kahramanca mücadelenin sonucunda kazanılmış büyük bir zaferdir. 30 Ağustos Zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı tüm imkânsızlıklara rağmen, Türk Milleti’nin sarsılmaz azmi, inancı, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmıştır. Dört bir yanı şehit kanıyla sulanmış Vatanımız bizlere emanettir. Şehadet şerbetini içmiş aziz evlatlarımız asla unutulmayacaktır. Şehit aileleri ve Gazilerimiz asla sahipsiz kalmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi milletimize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, Aziz Şehitlerimizi, Gazilerimizi, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.”




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