Kozan Müftüsü Celil Karaca görevine başladı

Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Müftüsü olarak görev yaparken Kozan Müftülüğüne atanan Celil Karaca görevine başladı. Karaca, “Kozan ilçemizde din hizmetlerini yürütmek için din gönüllüsü tüm personelimizle birlikte elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Halkımızın huzuru, kardeşliği, birlik ve beraberliğini pekiştirmek ve kaliteli din hizmeti sunmak hedefimiz olacaktır. Camii ve Kur’an Kursu hizmetlerini hayırsever Kozan halkıyla birlikte en üst seviyeye ulaştıracağımıza inanıyorum. Müftülüğümüzün kapısı halkımıza her zaman açık olacaktır" dedi.

Müftü Celil Karaca evli ve 4 çocuk babası.