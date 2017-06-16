Kozan Ticaret Borsası’ndan iftar programı

İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, iş adamları, borsa yönetim kurulu üyeleri, borsanın üyeleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen iftar programı ezanın okunması ve duaların edilmesi ile başladı. Kozan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Yağan iftar programına katılan davetlileri masalarında tek tek gezerek hayırlı iftarlar temennisinde bulundu. Davetlilerin oruçlarını açmasının ardından bir konuşma yapan Kozan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Yağan, “Borsamız tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğimizde sizlerle bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Allah’ımıza şükürler olsun ki her sene ramazan ayında şu bereketli iftar sofralarımızın sebebi borsamızın teşkil ettiği büyük kardeşlik halkasına tekrar tekrar etme imkanı buluyoruz. Ramazan ayının getirdiği bereketin ülkemizin ve İslam aleminin tamamına yayılması bu bereketin yalnızca soframıza değil kalplerimize de intikal etmesini temenni ediyor sizleri saygıyla selamlıyorum. Şimdiden tüm misafirlerimizin mübarek Ramazan bayramını sevdikleriyle beraber sağlıkla karşılamalarını diliyorum. Hepinize hayırlı iftarlar” dedi.

Kozan Kaymakamı Avni Oral, “Bu iftar akşamında Ticaret Borsamızın düzenlemiş olduğu sofrada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten ramazan ayı rahmet ve bereket ayı. Bu rahmet ve bereket ayında bizlerin üzerine düşen de sofralarımızı paylaşarak bir araya gelmek, kardeşliğimizi pekiştirmek ve Ramazanın ruhuna ve anlamına uygun bir şekilde idrak etmeliyiz. Meslek grupları arasındaki dayanışmayı ve yine beşeri ilişkilerin geliştirilmesi anlamında sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görevler düşüyor. Kozan’daki tüm sivil toplum kuruluşlarımız da bu misyonu gayet güzel yerine getiriyor. Bugün Ticaret Borsamızın iftar yemeğinde bir araya geldik. Bu iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Ticaret Borsamızın başkanı olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. İnşallah sevdiklerinizle hep beraber mübarek Ramazan Bayramına ulaşmanız temennisiyle hepinize hayırlı iftarlar” diye konuştu.