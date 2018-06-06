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06 Haziran 2018 21:55

Kozan Ticaret Borsası’ndan iftar programı

Adana’nın Kozan ilçesinde Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı düzenlendi.

Kozan Ticaret Borsası’ndan iftar programı

06 Haziran 2018 21:55


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Musa Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Eroğlu ile oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, borsa üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı iftar programında Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve yönetimi programa katılan davetliler ile tek tek ilgilendi.


Ezanın okunması ve oruçların açılmasına müteakip bir konuşma yapan Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp, “Borsamız tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılan tüm davetlilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ımıza şükürler olsun ki her yıl 11 ayın sultanı olan Ramazan Ayı dolayısıyla bir araya geliyoruz. Bu güzel günün getirdiği bereketin ülkemizin ve İslam Aleminin tamamına yayılmasını, bu bereketin sadece sofralarımızda değil kalplerimize de intikal etmesini temenni ediyorum. Cenabı Allah hepimizi sevdiklerimizle beraber mübarek Ramazan Bayramımıza kavuşturması dileğiyle” dedi.


Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk te günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.




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