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22 Haziran 2017 22:40

Kozan Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Adana’nın Kozan ilçesinde Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi 745 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Kozan Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

22 Haziran 2017 22:40


Kozan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Yağan, ramazan dolayısıyla hazırladıkları gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını açıkladı. Dar gelirli toplam 745 aileye toplam 40 bin liralık gıda yardımı yapıldığını belirten Yağan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) teşekkür etti. Ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşların azından ramazanı rahat geçirebilmeleri için mücadele ettiklerini belirten Yağan, "Her biri 54 lira değerindeki gıda yardım paketinin gerçek ihtiyaç sahiplerine üyelerimiz aracılığı ile ulaştırılması için büyük özen gösterdik" şeklinde konuştu.




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