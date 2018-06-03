Kozan’a kurtuluş hediyesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kavşağın oluşturduğu meydana ’Atatürk Meydanı’ ismini verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 8 kollu kavşağın açılışı törenle yapıldı. Açılış öncesinde Başkan Sözlü, Kozanlı hemşerileriyle iftar programında bir araya geldi. Günler öncesinden hazırlanan ve açılışa özel olarak düzenlenmesi planlanan Turgay Başyayla konseri ise Başkan Sözlü’nün talimatları ile Kozan’a şehit haberi düşmesi sebebiyle iptal edildi. Başkan Sözlü açılışta yaptığı konuşmaya şehit Tayfun Uluçay’a rahmet, aziz Türk Milleti’ne sabır dileyerek başladı.

"Kozan’a 270 kilometre yol yapacağız"

Konuşmasında Kozan’a önümüzdeki üç ay içerisinde 270 kilometre yol yapacaklarını müjdeleyen Başkan Hüseyin Sözlü, Kozanda yolu olmayan köy kalmayacağını, milliyetçi üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Kozan’a yalnızca yol yapmakla, su getirmekle değil aynı zaman bölgede hayvancılığın kalkınması adına da hizmet ettiklerini bu amaçla damızlık koç dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Sözlü, 8 kollu akıllı kavşağın yapıldığı meydana ’Atatürk Meydanı’ ismini verdi.

8 kollu akıllı kavşak, 4 şeritli yol, süs havuzları ve rekreasyon düzenlemeleriyle 130 bin nüfuslu ilçenin hizmetine sunuldu. Durak Sokak, Feke Caddesi, Ağlıboğaz Caddesi, Palmiye Caddesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi, Saimbeyli Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi’ni birbirine bağlayan Kozan Kavşağı, taşıt ve yaya trafiğini büyük ölçüde rahatlatmış oldu.