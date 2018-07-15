Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve ilçe protokolünün yanı sıra siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve yediden yetmişe yaşlısı ve genciyle çok sayıda vatandaşın katılımı ile 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimiz anısına yürüyüş gerçekleşti. Karacaoğlan Mahallesi Turgut Özal Bulvarından başlayıp Türk Büyükleri Meydanına kadar gerçekleşen yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetleyerek "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı attılar. Türk Büyükleri Meydanında son bulan yürüyüş sonrası etkinlikler burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, şehitlerimiz anısına duaların edilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunması, ilçe protokolünün konuşmaları , slayt gösterileri, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve mehteran gösterileri ile devam eden program sonrası Türk Büyükleri meydanında sabaha kadar sürecek olan demokrasi nöbetiyle program devam etti.