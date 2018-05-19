Kozan’da 19 Mayıs coşkusu

Sabah saatlerinde Hükümet Konağı önündeki anıta çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler, İsmet Atlı Şehir Stadyumu’nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlamalar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin’in konuşmasıyla devam etti.

Gültekin, "Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program, öğrencilerin şiir ve konuşmaları, mehteran takımının gösterileri, çeşitli spor dallarında öğrencilerin gösterileri ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Program sonunda bayram nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları ilçe protokolü tarafından takdim edildi.