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30 Nisan 2018 12:50

Kozan’da 2 Haziran Kurtuluş Koşusu yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Kozan’da 2 Haziran Kurtuluş Koşusu yapıldı

30 Nisan 2018 12:50

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Koşusu düzenlendi.


Adnan Menderes Parkı’ndan başlayıp Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda tamamlanan koşuya farklı yaş gruplarından 130 sporcu katıldı.


2 bin 700 metre mesafenin koşulduğu yarışmada erkeklerde birinci Yusuf Gökalp, ikinci Hakan Mert Uyanık, üçüncü Umut Şahpaz olurken; bayanlarda ise birinci Gülay Bayram, ikinci Şifa Yılmaz, üçüncü Yasemin Kuruoğlu oldu.


Koşuyu yakından takip eden Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Şenöz, dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin 2 Haziran Kurtuluş Bayramı günü düzenlenecek törende verileceğini belirtti.




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