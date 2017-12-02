Kozan’da 2 iş yeri, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu

İş yerlerinden birinde ise hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, iki ayrı adreste gerçekleşen olayların ilki gece geç saatlerde Irmak Caddesi Yukarı Çarşı PTT Şubesi ve ikincisi ise Irmak Caddesi Jandarma Sokağı girişinde bulunan bir cep telefonu ve aksesuar satış noktalarında gerçekleşti. İlk olarak gece geç saatlerde Irmak Caddesi Yukarı Çarşı Hoşkadem Camii yanında bulunan PTT Şubesinin camları kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sert bir cisimle kırıldı. Polisin gelmesi üzerine olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Hırsızlık girişiminin ikinci adresi ise yine Irmak Caddesi Jandarma Sokağı’nda bulunan Veli Alıç’a ait cep telefonu ve aksesuar satış noktasının gerçekleştiği iş yeri oldu. Burada da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gece geç saatlerde iş yerinin camı taşla kırıldı. Soyguna karıştığı düşünülen kişi ya da kişiler kırık camdan içeri girerek iş yerinde bulunan ve teşhir için bırakılan üç adet cep telefonu ile kasada bulunan bir miktar bozuk parayı çalarak uzaklaştı.

Sabah komşu esnafların kendisini aradığını söyleyen iş yeri sahibi Veli Alıç, "Sabah komşu esnaflar aradılar. İş yerimin camlarının kırıldığını ve soygun girişiminin olduğunu söylediler. Geldiğimde iş yerim bu haldeydi. Ne kadar zarar verilmiş ya da ne kadar ürünümüz çalınmış şimdilik bilmiyoruz polis arkadaşlar araştırıyorlar. Ancak şuanda gözümüzle gördüğümüz teşhir için bıraktığımız üç adet cep telefonu ile kasada bulunan bir miktar bozuk paranın yerinde olmadığı" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri ise hırsızlığın gerçekleştiği iş yerindeki cama vurulan taş ve iş yerinin önündeki yere dökülen kandan numune alarak detaylı inceleme yaptı.

Polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ve olayla ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi