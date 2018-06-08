Kozan’da 29 bin 35 öğrenci karne aldı

Kozan’da resmi karne töreni 100. Yıl İlkokulunda gerçekleşti. Okul Müdürü Muhammet Yıldırım ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.

Kaymakam Gürçam’ı okul girişinde ellerinde çiçekler ile karşılayan öğrencilere karneleri tek tek dağıtıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam tatile girecek öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak boş vakitlerinde bol bol kitap okumalarını da tavsiye etti.

Kozan’da bu yıl 29 bin 35 öğrenci ve 1708 öğretmenin yaz tatiline girdiği kaydedildi.