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08 Haziran 2018 10:17

Kozan’da 29 bin 35 öğrenci karne aldı

Adana’nın Kozan ilçesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı sonunda 29 bin 35 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kozan’da 29 bin 35 öğrenci karne aldı

08 Haziran 2018 10:17


Kozan’da resmi karne töreni 100. Yıl İlkokulunda gerçekleşti. Okul Müdürü Muhammet Yıldırım ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ve Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.


Kaymakam Gürçam’ı okul girişinde ellerinde çiçekler ile karşılayan öğrencilere karneleri tek tek dağıtıldı.


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam tatile girecek öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak boş vakitlerinde bol bol kitap okumalarını da tavsiye etti.


Kozan’da bu yıl 29 bin 35 öğrenci ve 1708 öğretmenin yaz tatiline girdiği kaydedildi.




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