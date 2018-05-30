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30 Mayıs 2018 14:58

Kozan’da 8 kollu akıllı kavşak 2 Haziran’da açılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kozan ilçe merkezinde taşıt ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla uygulamaya koyduğu projelerden Kozan Kavşağı’nın açılışı 2 Haziran’da yapılacak.

Kozan’da 8 kollu akıllı kavşak 2 Haziran’da açılıyor

30 Mayıs 2018 14:58


Adana Büyükşehir Belediyesi, Tufanpaşa, Karacaoğlan ve Türkeli mahallelerinin yer aldığı, yeni Kozan Devlet Hastanesi önündeki 4 bin metrekare alanda projelendirilen Kozan Kavşağı’nı 9 aylık çalışmayla tamamladı. 8 kollu akıllı kavşak, 4 şeritli yol, süs havuzları ve rekreasyon düzenlemeleriyle 130 bin nüfuslu ilçenin hizmetine sunuldu. Durak Sokak, Feke Caddesi, Ağlıboğaz Caddesi, Palmiye Caddesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi, Saimbeyli Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi’ni birbirine bağlayan Kozan Kavşağı, taşıt ve yaya trafiğini büyük ölçüde rahatlattı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan tarihinde iz bırakan dev hizmetler arasına giren Kozan Kavşağı’nın açılışının 2 Haziran Kozan’ın düşman İşgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünde yapılmasını kararlaştırdı. Kozan’ın gurur gününde gerçekleştirilecek görkemli törende Başkan Hüseyin Sözlü, yeni kent meydanı olarak da değerlendirilecek kavşakta, binlerce hemşehrisiyle iftar yemeğinde bir araya gelecek. 8 kollu akıllı kavşağın açılış töreninin ardından ünlü sanatçı Turgay Başyayla ücretsiz halk konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek.




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