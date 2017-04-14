Kozan’da "Bayrak ve Şehitlerimiz" temalı yürüyüş

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Duyarlı Gençlik Mutlu Kozan" projesi kapsamında Polis Haftası nedeniyle okul öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile “Bayrak ve Şehitlerimiz” temalı yürüyüş düzenlendi.

Okul binasından çıkan öğrenciler Göç yolu, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Hasan Basri Demirci Bulvarına kadar dev Türk Bayrağı ile yürüdüler. Öğrencilere ve okul idaresine çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.“Polisimizin ve askerimizin yanındayız" yazılı dövizler ve Türk Bayrakları ile yürüyen öğrenciler geleceğin vatan bekçileri oldukları mesajını verdiler.