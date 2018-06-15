Kozan’da bayramlaşma

Özden Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Kozan Belediye Belediye Başkanı Musa Öztürk, bayramların dargınlıkların son bulduğu günler olduğunu ifade etti.

Kaymakam Şafak Gürçam ise konuşmasında, "Bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları, şehit ve gazileri ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, bayram sevinçlerini paylaşmalıyız dedi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kozanlı hemşerilerimin, Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi.

Program daha sonra ilçe jandarma komutanlığı, devlet hastanesi ve ilçe emniyet müdürlüğü ziyaretleri ile devam etti. Devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Musa Öztürk hastalara acil şifa dileyerek bayramlarını kutladı. Protokol üyeleri ilçe merkezindeki programın ardından Gazi Erdal Tanrıkulu’nu, Şehit Mustafa Akar’ın ailesini ve Şehit Ömer Durmaz’ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.