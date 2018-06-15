Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 14:58

Kozan’da bayramlaşma

Adana’nın Kozan ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Kozan’da bayramlaşma

15 Haziran 2018 14:58


Özden Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Kozan Belediye Belediye Başkanı Musa Öztürk, bayramların dargınlıkların son bulduğu günler olduğunu ifade etti.


Kaymakam Şafak Gürçam ise konuşmasında, "Bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları, şehit ve gazileri ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, bayram sevinçlerini paylaşmalıyız dedi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kozanlı hemşerilerimin, Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim” dedi.


Program daha sonra ilçe jandarma komutanlığı, devlet hastanesi ve ilçe emniyet müdürlüğü ziyaretleri ile devam etti. Devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Musa Öztürk hastalara acil şifa dileyerek bayramlarını kutladı. Protokol üyeleri ilçe merkezindeki programın ardından Gazi Erdal Tanrıkulu’nu, Şehit Mustafa Akar’ın ailesini ve Şehit Ömer Durmaz’ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç