Kozan’da belediye meclis üyesine saldırı

Belediyeye gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle olay güçlükle yatıştırılırken saldırıda darp edilen AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Ağca polis gözetiminde hastaneye giderek darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kozan Belediyesi olağan üstü meclis toplantısı sonrası dışarı çıkan AK Parti’li Kozan Belediye Meclis Üyesi Hakan Ağca’ya kalabalık bir grup tarafından tekme ve yumruklarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Meclis Üyesi Ağca yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edilirken olayı aralamaya çalışan AK Parti’li Kadın Meclis Üyesi Yurdagül Boyraz’ın ise sözlü olarak tacize uğradığı iddia edildi.

Olay yerine çağırılan polis ekipleri ise kavgayı güçlükle aralarken olayda yaralanan AK Parti’li Meclis Üyesi Hakan Ağca, polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak darp raporu aldıktan sonra kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili olarak AK Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan kınama mesajı yayınlayarak yaşanan üzücü olayı kınadı. İlçe Başkanı Kozan, “Kozan Belediyesinde yaşanan bu üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Olayda partimizden bir meclis üyesi kardeşimiz darp edilirken diğer kadın meclis üyemiz ise sözlü hakarete maruz kalmıştır. Şiddetin siyasetle uzaktan yakından alakası yoktur. Yaşanan bu üzücü olaydan duymuş olduğumuz endişeyi dile getirmek istiyoruz. Hiçbir zaman halkımızın teveccühü ile seçilmiş bir meclis üyemiz ya da partimizin daha farklı kademelerinde yer alan arkadaşlarımıza şiddet uygulanamaz. Şiddetin siyaseti, dili, rengi yoktur, şiddet her yerde kınanması gereken bir durumdur. Bugün bir meclis üyesi kardeşimiz belediye meclis toplantısı sonrası saldırıya uğramış olup, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda saldırıya uğrayarak darp edilen meclis üyemiz konu ile ilgili olarak emniyet güçlerimize şikayette bulunmuştur. Bizlerde bu konuyu AK Parti Kozan İlçe Başkanlığı olarak yakinen takip edeceğiz.” dedi.

Öte yandan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ise şunları kaydetti:

“Kozan Belediyesinde bugün Olağanüstü Meclis Toplantısı sonrasında bir meclis üyesine saldırı düzenlenmiştir. Yapılan saldırı ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin hiçbir ilgisi yoktur. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Kozan Belediye Başkanı’nın yeğenleri olduğunu duyduğumuz bu tatsız olayı şiddetle kınıyoruz. Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi’nden seçilmiş bir Belediye Başkanı olsa da kendisinin partimizle uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirtmekte fayda görüyorum. Kozan Belediyesi şuan görünürde Milliyetçi Hareket Partili bir belediye olsa da partimizle bir bağı bulunmamaktadır. Yaşanan üzücü olayda yaralanan meclis üyesi kardeşimize acil şifalar dilerim. Görünürde de olsa Milliyetçi Hareket Partili bir belediye de böyle yakışıksız, çirkin bir olayın yaşanması hepimizi üzmüştür.”