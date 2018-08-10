Kozan’da canlı hayvan kilogram satış fiyatı açıklandı

Belediye Başkanı Musa Öztürk’ün başkanlığında toplanan belediye encümeninde alınan karara göre büyükbaş kurbanlık canlı hayvanın kilogramı 17 TL ve küçükbaş canlı hayvanın kilogram satış fiyatı 20 lira olarak belirlendi.

Kozan’da kurbanlık satışının da Kozan Belediyesi canlı hayvan pazarında yapılacağı, ilçe merkezinde satış yapanlar hakkında ise 5199 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Musa Öztürk, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını mutlu ve huzurlu geçirmelerini sağlamak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Başkan Öztürk, cadde ve sokak gibi vatandaşların ortak kullandıkları bölgelerde halk sağlığını korumak ve çirkin görüntülere mahal vermemek için hayvan satışına izin vermeyeceklerini, kurbanlık satışının canlı hayvan pazarında yapılacağını dile getirdi.

Kozan’da kurban kesim alanları da ilerleyen günlerde belediye tarafından açıklanacağı kaydedildi.