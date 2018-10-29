Kozan'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kutlamalar 29 Ekim sabahı Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başlayıp İsmet Atlı Şehir Stadyumu'ndaki etkinliklerle devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Gürçam, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kaymakam Gürçam, Belediye Başkanı Musa Öztürk ile öğrencileri ve halkı selamlaması ile devam eden kutlamalar, şiirler okunması, Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ve halk oyunları gösterileriyle sürdü. Lise ve ortaokullar kız ve erkekler dalında 100 metre koşu yarışması ve 29 Ekim anısına düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar okulların bayrak yürüyüşünün ardından son buldu.