Kozan’da doğalgaz için ilk kazma vuruldu

İlçe Belediyesi ile bir doğalgaz firması tarafından yapılan protokol kapsamında, doğalgaz boru döşeme çalışmaları Tufanpaşa Mahallesi’nde yer alan Hasan Basri Demirci Bulvarından başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kozan’a doğalgaz kazandırma çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını söyledi. Başkan Öztürk, “Halkımıza ne söz verdiysek hepsini etap etap yapmaktayız ve yapacağız. Belediye Meclisinde de AK Partili ve MHP’li meclis üyesi arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu yetki ile geçtiğimiz yıl doğalgaz şirketiyle protokolü yapmıştık. Dün itibarıyla doğal gaz firmasının vermiş olduğu taşeron firma Kozanımız’a gelerek ilk olarak Hasan Demirci Bulvarı’ndan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmasına başladılar” dedi.

Çalışmanın üç etap halinde gerçekleşeceğini belirten Başkan Öztürk, “Çalışmanın birinci etabında dokuzuncu aya kadar 22 kilometrelik bir alana borular döşenip aboneler kayıt olacak ve 22 kilometrelik bir alan bu işten ilk olarak nasibini alacak. Diğer 2 etap ise iki yıl içerisinde tamamlanacak. Üç sene içerisinde Kozan inşallah Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi muasır medeniyete ulaşacak ve Kozan’da bundan nasibini alacak bilhassa hanım kardeşlerimiz de yemek yaparken ’tüp bitti’ demeyecek. Biz de bunun gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.