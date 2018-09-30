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Kozan'da doğalgazda ilk etap tamamlanıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde doğalgaz boru döşeme çalışmalarının ilk etabında sona gelindi.

Adana'nın Kozan ilçesinde doğalgaz boru döşeme çalışmalarının ilk etabında sona gelindi.


Belediye Başkanı Musa Öztürk, ilçeye kalıcı projeler kazandırabilmek için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Üç aşamada gerçekleşecek olan çalışmanın birinci etabı 22 kilometrelik bir alana borular döşenip aboneler kayıt olacak ve 22 kilometrelik bir alan bu işten ilk olarak nasibini alacak. Arkasından ise kalan kısımlar tamamlanacak ve Kozan doğalgaza kavuşacak” dedi.


Doğalgaz firması yetkilileri ilçe genelinde şu ana kadar 20 kilometre doğalgaz borusunun döşeme işleminin tamamlandığını bildirdi.

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