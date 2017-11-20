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20 Kasım 2017 12:03

Kozan’da dolmuş ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kozan’da dolmuş ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

20 Kasım 2017 12:03


Edinilen bilgiye göre, kaza Türkeli Mahallesi, Ezgi Sokak ile Akdam Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Aytekin Arpa (35) yönetimindeki 01 Y 0920 plakalı dolmuş ile Murat Erşit’in (33) kullandığı 01 DMF 45 plakalı otomobil çarpıştı.


Her iki araçta yol kenarında bulunan PTT direğini devirdikten sonra boş bir araziye girerek durabildi. Kazada yaralanan dolmuş sürücüsü Aytekin Arpa olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Murat Erşit ise kontrol amacıyla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




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