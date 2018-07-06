Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 17:33

Kozan’da eve giren hırsızlar bakır eşyaları çaldı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve giren kişi ya da kişiler bakır ve metal mutfak eşyalarını çaldı.

Kozan’da eve giren hırsızlar bakır eşyaları çaldı

06 Temmuz 2018 17:33


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi’nde Veli Toylu’ya ait ikamette meydana geldi. Toylu’nun ve yakınlarının evde olmadığı sırada eve gizlice giren kişi ya da kişiler içerideki bakır mutfak eşyalarını çaldı.


Öte yandan, hırsızların evde bulunan televizyon ve bazı elektronik eşyaları çalmak istedikleri ancak pencereden çıkaramadıkları için elektronik eşyaları olduğu gibi bıraktıkları öğrenildi. Eve gelen ve soyulduğunu anlayan ev sahibi Veli Toylu hemen jandarma ekiplerine haber verdi.


Jandarmanın olaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç