Kozan’da eve giren hırsızlar bakır eşyaları çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gazi Mahallesi’nde Veli Toylu’ya ait ikamette meydana geldi. Toylu’nun ve yakınlarının evde olmadığı sırada eve gizlice giren kişi ya da kişiler içerideki bakır mutfak eşyalarını çaldı.

Öte yandan, hırsızların evde bulunan televizyon ve bazı elektronik eşyaları çalmak istedikleri ancak pencereden çıkaramadıkları için elektronik eşyaları olduğu gibi bıraktıkları öğrenildi. Eve gelen ve soyulduğunu anlayan ev sahibi Veli Toylu hemen jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarmanın olaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattığı belirtildi.