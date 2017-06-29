Kozan’da gebe bilgilendirme merkezi açıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde hizmet vermeye başlayan "Gebe Eğitim Merkezi’nde anne adayları profesyonel ekip desteğinde doğuma hazırlanıyor.

Kozan Devlet Hastanesi’nde oluşturulan Gebe Eğitim Merkezi’nde, konforlu bir ortamda konusunda profesyonel sağlık personelleri tarafından gebelik süreci, gebelikte beslenme, anne sütünün önemi, emzirme, doğum, aile planlaması, plates-nefes egzersizleri ile bebek bakımı konularında bilgilendirmeler ücretsiz olarak yapılacak.

Hayırsever iş adamı Nevzat Sönmezer imza töreninde, "Kızım hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyor. Bu bakımdan sağlık alanındaki konularda daha duyarlıyım. Özellikle sağlık alanında hayır yaparak ilçeme katkım olsun istedim. Büyük şehirlerdeki bu özellikli hizmetin artık Kozan’da verilmesine vesile olduğum için çok memnunum" dedi.

Hastane yönetimi ise merkezin hastaların normal bir hamilelik süreci geçirmeleri ve normal doğumun teşvik edilmesi bakımından çok önemli olduğunu bu davranışın tüm vatandaşlara örnek olması gerektiğini belirttiler.