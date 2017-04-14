Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:31

Kozan’da "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" turnuvası

Adana’nın Kozan ilçesinde Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen sendikalarının organizasyonu ve eğitim çalışanlarının katılımı ile “Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun” adlı halı saha turnuvası düzenlendi.

Kozan’da

14 Nisan 2017 14:31


Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanlığı’nın organizasyonu ve Kozan Genç Memur Sen’in desteği ile geleneksel hale getirilen “Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun” turnuvasının 3’üncüsü düzenlendi. Kadrosunu eğitim çalışanları ve sponsorların oluşturduğu takımların karşılaştığı turnuva Özel Kozan Koleji Spor Salonunda başladı.


Toplam 17 takımın katıldığı müsabakaların 15 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan final karşılaşması ile sona ereceği ve turnuvada dereceye giren takımların kupa ve madalya ile ödüllendirileceği belirtildi.


Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, "Turnuvamıza her yıl katılım biraz daha artıyor. Turnuvamıza katılan eğitim çalışanı arkadaşlarımıza ve sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuvamıza destek olan Genç Memur Sen İlçe Temsilciliğimize de teşekkür ediyorum. Turnuvamıza katılan tüm takımlar başarılar diliyorum. Bizim için turnuvanın sonucu değil buradaki edindiğimiz dostluklar önemli” dedi.


Turnuvanın açılış karşılaşmasına Eğitim Bir Sen Adan İl Başkan Yardımcısı ve Kozan Koordinatörü Bülent Ongun’da eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:17
  • Güneş :05:57
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:21
  • Yatsı :20:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!