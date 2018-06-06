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06 Haziran 2018 17:02

Kozan’da geri dönüşüm deposunda yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde bir atık kağıt toplama ve geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kozan’da geri dönüşüm deposunda yangın

06 Haziran 2018 17:02


Edinilen bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bulunan bir atık kağıt toplama geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek, bitişiğinde bulunan Belediye Cenaze Hizmetleri Birimine sıçradı. Giderek büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri de müdahale ettiler. Yangın sırasında cenaze hizmetleri birimindeki masa ve sandalyeler de belediye personelleri tarafından binadan çıkarılarak kurtarılmaya çalışıldı. Yangın esnasında alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek verdiler.


Yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülerek soğutma çalışmasına başlandı.


Öte yandan, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.




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