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10 Ağustos 2018 23:01

Kozan’da ikamet yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde bir ikamette çıkan yangında yanan ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Kozan’da ikamet yangını

10 Ağustos 2018 23:01


Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Sokak üzerinde bulunan Sinan Güvendik’e ait ikamette meydana geldiği öğrenildi. Akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen bir şekilde ikamette çıkan ve evde kimsenin olmaması nedeniyle giderek büyüyen yangını gören komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. TEDAŞ ekipleri ise olası bir kazaya karşı bölgedeki elektrik akımını keserken polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.


Yangının çıktığını gören ve itfaiye ile güvenlik güçlerine haber veren bir vatandaş ise evin önünde bulunan ve kapısı kapalı olan otomobili camını kırarak yangının çıktığı bölgeden kurtarabildiklerini kaydetti.


Yangın sonrası yanan ikamet ve içindeki eşyalar kül olurken, polisin olayla ilgili soruşturmayı başlattığı öğrenildi.




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