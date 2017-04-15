Kozan’da Kadınlara “Girişimde Önce Kadın Projesi” Eğitimi

Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişim kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçen proje kapsamında Adana’nın Kozan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde girişimci kadın kursiyerlere yönelik kurs verildi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Özgüner’in de eşlik ettiği konferansta kurum eğitimcileri İsmail Bünyamin Akbulut, Ahmet Çabuk ve Hayri Yağbasan tarafından verilen kursa toplam 90 kadın girişimci kursiyer katılıyor. Daha önce de 78 kursiyerin mezun olduğu girişimcilik kursuna en az 300 kadına eğitim verilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

“Girişimde Önce Kadın Projesi” kapsamında kursiyerlere girişimci kimdir? Girişimcinin özellikleri nelerdir? Girişimin Kanyası (Gelir Modeli) Nasıl Tasarlanır? İletişim/Marka Konumlandırması, e-ticaretin Püf Noktaları ile Toplumsal Değişim ve Bilgi Teknolojileri gibi konular ele alındığı öğrenildi. Girişimcilik eğitimi alan kursiyerlerin oncekadin.gov.tr sitesine üye olarak el sanatları, giyim, seramik, nakış, takı vb. 14 ayrı kategorideki ürettikleri ürünleri iletişim teknolojilerini kullanarak dünyanın dört bir yanına, vergiden muaf olarak satabilecekler.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Özgüner; “Bu projenin tanıtımı ve bu projede arkadaşlarımız bu konu ile ilgili bakanlığımız elemanları tarafından seminere alındılar, neticede de o aldıkları seminerleri bizim kurslarımızda kursiyer olarak görev alan hedef kitlemize o aldıkları eğitimi Müdür Muavinimiz Bünyamin Akbulut, Usta Öğreticimiz Hayri Yağbasan ve Bilgisayar Öğretmenimiz Ahmet Çabuk aracılığı ile aldıkları eğitimi kursiyer arkadaşlarımızla paylaşıyorlar. Projede kursiyerlerimiz ürettikleri ürünü ekonomiye kazandırma ve paraya dönüştürme noktasında internet üzerinden pazarlama yöntemi bu projenin karşılığı, tabi sadece bu işi bir hobi olarak yapmanın ötesine geçmek istiyoruz. Kurslarımızı ekonomik bir değere dönüştürmeye çalışıyoruz” dedi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve Kurs Öğretmenlerinden İsmail Bünyamin Akbulut da, “Projemizin amacı ilçemizde en az 300 kadına bu eğitimi vererek insanları ekonomiye katmak” diye kaydetti.

Kursiyerlerden Raziye Gürlen ise, “Kadınlara yönelik el becerilerinin üretilmesi, yaptıkları ürünlerin satılması, ailelere katkıda bulunulması. Mesela tüketim yerine üretim olması daha iyidir. Kadınlarımız boş zamanlarını değerlendirsinler, mesela gezerek alışveriş yaparak değil evde bir şeyler üreterek. Üretmeye çalışsınlar, becerilerini çoğaltsınlar” şeklinde konuştu.

Kursiyer Havva Ülgüdür de, “Kurs çok iyi, benim gibi boş durup sürekli eşinin parasını bol şekilde harcayan kadınlar için. Ben bu yaşıma kadar ilk kez kendi paramı kazanmaya başladım. Önce eşim gönderiyordu rahatça hiç düşünmeden plansız kullanıyordum ama ilk kez bu kurstan üç yüz lira kazandım ve hayatın çok zor olduğunu, paranın zor kazanıldığını, kadınların da kazanması gerektiğini hissettim” dedi.