Kozan’da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı

İlçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde yetmişi büyükşehir belediyesi destekli yüzde otuzu ise hak sahiplerinden olmak üzere toplam 387 adet ivesi cinsi damızlık koç Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün de katılımı ile dağıtımı gerçekleşti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Memili Güven, Kozan Belediyesi Hayvan Canlı Pazarında gerçekleşen törende yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Adana Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin başlatmış olduğu “Halk Elinde İvesi Islah” projesi kapsamında 8 ilçemizde 40 yetiştiriciye 167 adet damızlık koç desteği vermiştik. İkinci aşamada İmamoğlu ilçemizde 76 üreticiye 238 adet koç, Aladağ Akören’deki üreticilerimize de 8 kişiye 17 adet olmak üzere damızlık koç desteği verilmiştir. Bugüne kadar 124 üreticimize 422 adet damızlık koç desteği verilmişti. Bugün ise Kozan ilçemizdeki hayvan yetiştiricilerimize 387 adet damızlık ivesi cinsi koç desteği vereceğiz” dedi.

Adana Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen ise projeye desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’de, kırsalda kalkınmaya ivme kazandırmak için bir dizi projeye imza attıklarını ifade ederek, kırsalda yerinde kalkınmayı önemsediklerini ifade ederek, bu proje ile hem üreticinin kazancının arttıracağını hem de yerli koyun ırkının koruyup geliştireceğini belirtti.

Sözlü, Türkiye’nin et üretiminde büyük açığının olduğunu ancak küçükbaş hayvancılığın gelişmesi sayesinde bu açığın yüzde 20’sinin kapatılabileceğini ifade etti. Proje kapsamında her 25 dişi koyuna bir ivesi cinsi damızlık koç verdiklerini ve bu koyunları Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM’den aldıklarını belirterek bu damızlık koçların maliyetinin yüzde yetmişini büyükşehir belediyesi olarak kendilerinin karşıladıklarını yüzde otuzunu ise yetiştiriciden aldıklarını kaydetti.

Protein tüketen ülkelerde yaşayan insanların daha zeki olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü dünyada Amerika’nın en fazla et tükettiğini ve zeki insanların bu ülkelerden çıktığını belirterek ülkemizdeki et üretimini artırma düşüncesinden dolayı böyle bir projeye imza attıklarını kaydetti.

Olası bir savaş veya ambargo durumunda ülkemize baskı uygulamaya çalışan dış ülkelerin et satmayabileceklerini de göz önüne aldıklarını ifade eden Sözlü küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin de önemine değindi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından ivesi cinsi koçların dağıtımı hak sahibi ailelere verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtım gerçekleştirilen ivesi cinsi damızlık koçların ilçe tarım ve damızlık keçi koyun yetiştiricileri birliğine kayıtlı ailelere yapıldığı ve her 25 dişi koyuna bir ivesi cinsi koç verildiği öğrenildi.