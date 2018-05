Kozan’da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine damızlık koç dağıtıldı

İlçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 70’i Büyükşehir Belediyesi destekli, yüzde 30’u ise hak sahiplerinden olmak üzere toplam 387 adet ivesi cinsi damızlık koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün de katılımı ile dağıtıldı. Kozan Belediyesi Hayvan Canlı Pazarı’nda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Memili Güven yapmış olduğu açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Adana Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin başlatmış olduğu Halk Elinde İvesi Islah projesi kapsamında sekiz ilçemizde 40 yetiştiriciye 167 adet damızlık koç desteği vermiştik. İkinci aşamada İmamoğlu ilçemizde 76 üreticiye 238 adet koç, Aladağ Akören’deki üreticilerimize de 8 kişiye 17 adet olmak üzere damızlık koç desteği verilmiştir. Bugüne kadar 124 üreticimize 422 adet damızlık koç desteği verilmişti. Bugün ise Kozan ilçemizdeki hayvan yetiştiricilerimize 387 adet damızlık ivesi cinsi koç desteği vereceğiz” dedi.

Törende bir konuşma yapan Adana Damızlık Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen ise projeye desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.

Kırsalda kalkınmaya ivme kazandırmak için bir dizi projeye imza attıklarını ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, kırsalda yerinde kalkınmayı önemsediklerini ifade ederek, bu proje ile hem üreticinin kazancının arttıracağını hem de yerli koyun ırkının koruyup geliştireceğini belirtti. Sözlü, Türkiye’nin et üretiminde büyük açığının olduğunu ancak küçükbaş hayvancılığın gelişmesi sayesinde bu açığın yüzde 20’sinin kapatılabileceğini ifade etti. Proje kapsamında her 25 dişi koyuna bir ivesi cinsi damızlık koç verdiklerini ve bu koyunları Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM’den aldıklarını belirten Sözlü, damızlık koçların maliyetinin yüzde 70’ini Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin karşıladıklarını, yüzde 30’unu ise yetiştiriciden aldıklarını kaydetti. Kozan’da 387 ivesi cinsi damızlık koç’u 127 üretici aileye vermekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Sözlü, artık ivesi cinsi koyun arayanların Şanlıurfa Ceylanpınar ya da bir başka şehre gitmesine gerek kalmayacağını sözlerine ekledi. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvan yetiştirerek hem kendi bütçelerine katkı sağladıklarını hem de devletine karşı önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Sözlü, devletin küçükbaş hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu destekler ile para kazanma amaçlı değil ülkedeki et açığını kapatmak ve halkın zenginleştirmek olduğunu ifade etti.

Protein tüketen ülkelerde yaşayan insanların daha zeki olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, dünyada Amerika’nın en fazla et tükettiğini ve zeki insanların bu ülkelerden çıktığını belirterek, ülkemizdeki et üretimini artırma düşüncesinden dolayı böyle bir projeye imza attıklarını kaydetti. Olası bir savaş veya ambargo durumunda ülkemize baskı uygulamaya çalışan dış ülkelerin et satmayabileceklerini de göz önüne aldıklarını ifade eden Sözlü, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin de önemine değindi. Başkan Sözlü, sözlerinin sonunda her zaman üreten çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin yanında olduklarını da ifade ederek, bugün dağıtımını gerçekleştirdikleri ivesi cinsi koçların üretim aşamasının sürekli olarak incelenmesi için daire amirlerine talimat verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü tarafından ivesi cinsi koçlar hak sahibi ailelere verildi.