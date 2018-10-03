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Kozan'da MHP'nin belediye başkan adayı Nihat Atlı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kozan Belediye Başkan Adayının Nihat Atlı olduğu açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kozan Belediye Başkan Adayının Nihat Atlı olduğu açıklandı.


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla Kozan Belediye Başkan Adayının Nihat Atlı olduğunu açıkladı.


Avcı, yaptığı açıklamada, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı'nın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kozan Belediye Başkan adayları olduğunu belirtti. Bundan sonraki süreçte partililere görevler düştüğünü vurgulayan Avcı, "Teşkilat olarak bundan önce nasıl destek olduysanız bundan sonra da aynı desteği bekliyoruz" dedi.


Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı ise yaptığı açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde MHP Kozan Belediye başkan adaylığım genel merkez tarafından tarafıma tebliğ edilmiştir. Allahım beni ülküdaşlarıma, partime mahçup etmesin" dedi.

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