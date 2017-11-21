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21 Kasım 2017 13:48

Kozan’da okul öncesi öğrencilere diş taraması

Adana’nın Kozan ilçesinde özel bir ağız ve diş sağılığı polikliniği tarafından okul öncesi öğrencilere yönelik ücretsiz diş muayene ve taraması yapıldı.

Kozan’da okul öncesi öğrencilere diş taraması

21 Kasım 2017 13:48


Toplam üç hekim ve çok sayıda personeli ile hizmet veren özel poliklinik görevlileri tarafından ilçe merkezindeki anaokullarının başvuruları kabul edildi. Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde görevli Diş Hekimleri Vecdi Bulut, Sümeyye Yetişir ve Abdullah Aktaş tarafından diş taramasından geçen okul öncesi minik öğrencilerin muayenelerinin tamamlanmasının ardından diş tedavisi görmesi gerekenler reçete yazılarak öğretmenlerine veriliyor. Minik öğrencilerin diş tedavi korkusunu yenmek ve onlara küçük yaşta ağız bakımı alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleşen muayene sonrası öğrencilere diş macunu ve diş fırçası da hediye ediliyor.


Diş muayenesine ve taramasına gelen minik öğrenciler, “Dişlerimizi muayene ettirmek için buraya geldik. Dişlerimizi muayene ettirmezsek onlar çürür. Dişimizin çürümemesi için dişlerimizi fırçalamamız ve fazla şeker yemememiz lazım. Bugün dişlerimizi muayene ettirmeye geldik” dediler.


Kozan Anaokulu okul öncesi öğretmenlerinden Hacer Kürkçü, “Çocuklarla diş sağlığı hakkında sohbet ettik okulumuzda. Yerinde görmeleri için diş sağılığını ve diş problemlerini diş doktoruna geldik. Programın amacı çocukların okul öncesinde soyut düşünce yani biz ne kadar anlatsak ve göstersek de yerinde görmeleri onların akıllarında daha iyi kalıyor. Korkuları geçiyor arkadaşları ile birlikte geldikleri için. O sebeple etkinliklerimizin amacı çocuklarımıza her şeyi yerinde göstermektir” dedi.


Diş Hekimi Sümeyye Yetişir, “Bugün anaokulundan çocuklarımızın rutin diş kontrolü için gelindi. Farkındalıklarını artırmak için onlara yardımcı oluyoruz. Çocukların hem diş doktoruna alışması ve onların korkularını yenmek, onların farkındalıklarını artırarak gelecekte daha güzel dişlere sahip olmalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Tabi ki çocuklarımız tekrar geldiklerinde çok mutlu olarak geliyorlar. Arkadaşlarıyla korkmadan geliyorlar. Bir sonraki muayenemizde çok daha rahat çocuklarımızın diş muayenesini yapabiliyoruz. Bu sebeple toplumumuzdaki var olan diş tedavi korkusunu biraz yenmiş oluyoruz. Hem de çocuklarımızın biraz daha güzel dişlere kavuşması için bir adım atmış oluyoruz” diye konuştu.


Diş Hekimi Abdullah Aktaş, “Bugün anaokulu öğrencilerimiz bizi ziyarete geldiler. Hem onların ağız ve diş sağlığı muayenesini yapıyoruz hem de bu yaştaki çocukları diş hekimi ile tanıştırıp onların korkularını yenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ufak tefek hediyelerle de onların gönüllerini kazanıp tedavilerini daha rahat bir şekilde yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.




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