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12 Ağustos 2018 16:24

Kozan’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kozan’da orman yangını

12 Ağustos 2018 16:24

Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangına orman işletme müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.


Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalı Koyak mevkiinde zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda meydana geldi. Yangına üç arazöz, bir helikopter, bir uçak ve çok sayıda orman işletme yangın personeli müdahale ettiler. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bir evdeki küçükbaş hayvanların da boşaltıldığı öğrenildi.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının söndürülmesi için müdahale devam ediyor.




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